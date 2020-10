Trump fantasiert in Rede über jähes Ende von Biden

Bei dem Event in Michigan erklärte Trump wörtlich: „Three weeks in, Joe’s shot.“ Dass das amtierende Staatsoberhaupt denken könnte, dass Biden nach einem Wahlsieg binnen drei Wochen an- oder gar erschossen wird (der englische Ausdruck für angeschossen, „shot“, wird gerne missinterpretiert), sorgt für Empörung in sozialen Medien. Einige User, auch Journalisten, werfen Trump vor, zu einem Anschlag auf seinen Herausforderer von den Demokraten aufgerufen zu haben.