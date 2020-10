Wir kapitulieren vor Corona-Leugnern!

Jenes Sammelsurium an Masken- und Impfgegnern sowie Rechtsextremen, das sich am Montagnachmittag in der Wiener Innenstadt zu einer kuschligen Demo zusammengefunden hat, hätte sofort aufgelöst werden müssen. Dass das nicht passiert ist, ist eine Kapitulation. Wer soll da die Maßnahmen der Regierung überhaupt noch ernst nehmen?