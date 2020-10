Pläne für Schulneubau um 20 Millionen fast fertig

In der Endphase befinden sich derzeit die Planungsarbeiten für die neue Volksschule, die am Gelände der ehemaligen Schwarzenbergkaserne in Wals-Siezenheim von der Salzburg Wohnbau im Auftrag der Gemeinde errichtet wird. Das Projekt macht über 20 Millionen Euro aus, der Neubau soll bis 2023 bezugsfertig sein.