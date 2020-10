Für Drogen-Duo klickten nun die Handschellen

Festnahme

Die Staatsanwaltschaft Linz ordnete die Festnahmeanordnung an. Die Kriminalbeamten der Suchtgiftgruppe Linz nahmen am 20. Oktober 2020 den 32-Jährige fest. Der 26-Jährige Mittäter wurde am 22. Oktober 2020 von der Kriminaldienstgruppe Traun festgenommen. Beide Täter zeigten sich geständig und befinden sich derzeit in Untersuchungshaft in der Justizanstalt Linz.