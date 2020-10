ÖVP will Quarantänezeit mit „Freitesten“ halbieren

Landesrätin: „Macht erst ab achtem Tag Sinn“

Die Vorarlberger Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher (ebenfalls ÖVP) hat sich am Donnerstag allerdings klar dagegen ausgesprochen und das „Freitesten“ als „völlig illusorisch“ bezeichnet. Bei einer Inkubationszeit von fünf bis sieben Tagen würde das erst ab dem achten Tag Sinn machen. „Dann würde man das negative Testergebnis am neunten Tag bekommen. Am zehnten Tag endet die Quarantäne ohnehin“, sagte Rüscher in den„Vorarlberger Nachrichten“.