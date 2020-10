Volksschule in NÖ: Hälfte der Lehrer mit Corona

Kinder nicht in Quarantäne, aber mit Auflagen

Kinder unter zehn Jahren gelten neuerdings, wie Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) erst am Donnerstag im Rahmen einer Pressekonferenz einer breiten Öffentlichkeit bekannt machte, nur als Kontaktpersonen der zweiten Kategorie - werden also nicht automatisch getestet. In Quarantäne müssen sie ebenfalls nicht, zumindest in keine vollständige. Denn in dem Schreiben wird den Eltern sehr wohl angeordnet, die Kontakte ihrer Kinder außerhalb der Schule einzuschränken, mit ihnen Gasthäuser oder Vereinslokale zu meiden sowie sie von öffentlichen Verkehrsmitteln fernzuhalten, sofern sie sich nicht am Weg zur oder von der Schule befinden. Zudem sei bei Anzeichen einer Erkrankung die Gesundheitshotline 1450 anzurufen.