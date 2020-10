Traktor-Fahrer kam von Weg ab und stürzte in Tiefe

Gegen 21.30 Uhr war der 31-jährige Traktor-Lenker auf einem asphaltierten Almaufschließungsweg in der Gemeinde Greifenburg talwärts gefahren. Aus bisher unbekannter Ursache stürzte der Traktor plötzlich über die südliche Wegböschung in einen angrenzenden Fichtenwald. Der Traktor prallte nach etwa sieben Meter gegen einen Fichtenbaum und kam dort zum Stillstand. Beim Aufprall erlitt der Lenker Kopfverletzungen unbestimmten Grades, ein in der Fahrerkabine mitgefahrener 58-jähriger Bekannter blieb unverletzt. Der Fahrer wurde nach Erstversorgung durch die Rettung Greifenburg in das Krankenhaus nach Spittal gebracht. Ein bei ihm durchgeführter Alkotest verlief negativ. An der Zugmaschine entstand erheblicher Sachschaden.