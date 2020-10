Wiener Polizist Schraubenzieher in Brust gestoßen

Nur dank seiner Schutzweste ist ein Wiener Polizist bei einem Angriff im August 2020 relativ glimpflich davongekommen. An diesem Tag hatte ihm ein 52 Jahre alter Mann mit einem Schraubenzieher in die Brust gestochen, völlig unerwartet, wie der 33 Jahre alte Beamte und dessen Kollegin am Freitag vor Gericht berichteten. Das Urteil für den Angeklagten: 20 Monate unbedingte Haft.