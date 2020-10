Alko-Lenkerin schlief auf der Westautobahn ein

Stark alkoholisiert blieb eine Pkw-Lenkerin (58) am Donnerstag gegen 12 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen auf der Westautobahn bei Hallwang mit ihrem Fahrzeug stehen. Sie dürfte am Steuer eingeschlafen sein. Ein nachfolgender Autofahrer (38) konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte in das Heck des stehenden Autos. Beide Lenker blieben unverletzt.