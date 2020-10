Haushalte, Events, Reisen beflügeln Covid-Pandemie

US-Forscher haben drei Haupttreiber der Covid-19-Pandemie definiert. Ein Team um Elizabeth Lee von der Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health in Baltimore betont in einem Übersichtsartikel, dass ein Großteil der SARS-CoV-2-Infektionen vermutlich auf Haushalte und Wohneinrichtungen wie etwa Altersheime entfällt. Weitere Treiber sind - wenig überraschend - Superspreading-Events wie Chorproben, Gottesdiensten oder Hochzeiten. Wichtig bei der räumlichen Ausbreitung sei zudem die überregionale bis internationale Verbreitung durch Reisende, so die Wissenschaftler.