Betrugsmasche: Polizei hat falsche Chefs im Visier

2,8 Milliarden Euro Schaden weltweit

Nach Angaben der US-Polizeibehörde FBI summieren sich die weltweiten Schäden bereits auf 2,8 Milliarden Euro. Als Transferziel werden meist Banken in China und Hongkong angegeben. Auch Österreich bleibt davon nicht verschont. So sorgte der Fall des oberösterreichischen Flugzeugkomponentenherstellers FACC für Aufsehen. Dabei wurden von Dezember 2015 bis 2016 in 17 Überweisungen 54 Millionen auf Konten ausländischer Banken transferiert.