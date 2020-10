Verfahren für Bauprojekt noch nicht abgeschlossen

Das Bauverfahren um das geplante Gebäude am Burgplatz hat Anrainerin Beatrix Haller veranlasst, Unterschriften zu sammeln. Sie spricht sich klar gegen das Projekt aus, will, dass das Areal als Grünfläche genutzt wird. Mit den von ihr gesammelten Unterschriften will sie untermauern, dass der Wunsch nach mehr Grün in der Innenstadt von großen Teilen der Bevölkerung getragen werde. „Mehr als 500 Menschen haben die Liste unterschrieben. Gerade in Zeiten der stetigen Klimaerwärmung wäre es ein sinnvoller Schritt, in den Innenstädten Grünflächen zu schaffen“, meint Haller.