AK-Präsident Johann Kalliauer an Corona erkrankt

Der oberösterreichische Arbeiterkammer-Präsident Johann Kalliauer (67) ist an Covid-19 erkrankt. Das hat die Kammer am Mittwochabend mitgeteilt. Es gehe ihm den Umständen entsprechend gut und er sei in häuslicher Quarantäne. Kalliauer wird nun vorübergehend von Vizepräsident Erich Schwarz vertreten.