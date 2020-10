Gymnasium Fürstenfeld vorzeitig geschlossen

Schüler und Eltern bereits informiert

Die Schüler und Eltern sind am Mittwoch darüber informiert worden. Wiesenhofer hofft, dass nach den Herbstferien alle wieder gesund zurück in die Schule kommen und der Unterricht dann wieder normal fortgeführt werden kann. Andere Schulen im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld seien übrigens bisher nicht von Schließungen betroffen. Vereinzelt habe es aber auch Infektionen und Quarantäne gegeben, so der Bezirkshauptmann.