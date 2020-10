Coronavirus-Nachweis: „LAMP“-Methode steht bereit

Zwei Methoden in Startlöchern

Mit „Simple LAMP“ und „beadLAMP“ haben die Forscher zwei derartige Methoden am Start. Dazu kommt noch ein sehr ähnlicher Ansatz, der unabhängig davon an der Klinik Donaustadt (vormals Donauspital/SMZ Ost) entwickelt wurde und seit Kurzem in Wien in den „Cluster Buster Bussen“ eingesetzt wird. „Simple LAMP“ sei für Einzeltestungen hinreichend sensitiv, möchte man aber sogenannte Pools - sprich mehrere Personen gleichzeitig, wie etwa ganze Haushalte - testen, sei die noch genauere „beadLAMP“-Methode vermutlich besser, so die Experten. Bei letzterer Methode startet man mit bereits angereicherter Virus-RNA in die dann rund zehn Minuten längere Gesamtanalyse.