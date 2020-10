Künstlerin lässt pinken Kuheuter über Wien fliegen

Beim Blick gen Himmel wird man am Nationalfeiertag am kommenden Montag in Wien - sofern es das Wetter auch zulässt - etwas nicht Alltägliches erblicken können. Zwar sieht man an diesem Tag keine Schweine fliegen - jedoch einen knallpinken Heißluftballon in Form eines überdimensionierten Kuheuters.