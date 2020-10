Hunde-Giftköder auf Spazierweg in Graz entdeckt

Gegen 16.30 Uhr ging die 52-Jährige mit ihrem Hund am Rosenhain in Graz-Geidorf spazieren. Mitten am Gehweg, der zwischen einem Wald und einer Wiese liegt, stieß die Grazerin auf den Giftköder. Konkret hat der unbekannte Täter Hundefutter mit einer Stecknadel und (vermutlich) Gift präpariert und diesen am Gehweg abgelegt.