Zwei Schülerinnen (14) in Linz von Auto erfasst

Am 20. Oktober um 18.15 Uhr stiegen in Linz in der Altenberger Straße zwei 14-jährige Schülerinnen aus den Bezirken Eferding und Kirchdorf bei einer Haltestelle aus dem Bus aus und wollten, nachdem der Bus wieder aus der Haltestelle ausgefahren war, die Fahrbahn hinter dem Bus überqueren. Ein 21-Jähriger aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung hatte seinen Pkw hinter dem Linienbus angehalten. Ein 28-Jähriger, ebenfalls aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung, fuhr mit seinem Pkw in Richtung stadteinwärts und dürfte die beiden Mädchen übersehen haben.