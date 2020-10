So oft hat die Polizei wegen Corona gestraft

Die Sperrstunde in OÖ ist mit 1 Uhr im Gegensatz zu den 22-Uhr-Schließzeiten in anderen Bundesländern moderat, wird von der Polizei überprüft. 500 bis 650 Kontrollen vermeldet der Landeskrisenstab täglich und in der Vorwoche – vornehmlich am Wochenende – gab’s 43 Anzeigen wegen eklatanter Übertretungen.