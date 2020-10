Jeder dritte Covid-Test in Tschechien ist positiv

Zweiter Lockdown nicht mehr ausgeschlossen

Wie ernst die Lage ist, zeigt auch, dass sich die Regierung in Prag bereits in Nachbarländern wie etwa Deutschland erkundigt hat, ob sie im Bedarfsfall Intensivpatienten aufnehmen könnten. Selbst ein zweiter harter Lockdown mit Ausgangsbeschränkungen wird mittlerweile nicht mehr gänzlich ausgeschlossen. Die Entscheidung darüber könnte Anfang November fallen, heißt es. Präsident Milos Zeman appellierte in einer Fernsehansprache an die Disziplin der Bevölkerung beim Maskentragen und warnte davor, auf die weit verbreiteten Verschwörungstheorien hereinzufallen.