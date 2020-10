Betrunkene Jugendliche randalierten am Bahnhof

Acht Burschen hatten am Samstag zuerst im Zug von Villach nach Klagenfurt randaliert, ehe sie am Bahnhof in Pörtschach weiter tobten und zerstörten. Die Mehrheit von ihnen war alkoholisiert; ein erst 14-Jähriger sogar so stark, dass er mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Die Jugendlichen werden angezeigt.