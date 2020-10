Aus wegen Corona: „Die Werkstatt war mein Leben“

Die Tochter als Stütze

Seine Tochter ist viel hier aufgewachsen, „ich habe meine Sommerferien immer da verbracht“, erzählt sie, die ihren Papa an diesem schweren Tag begleitet. „Da hab’ ich halt Jause gerichtet, ich kann aber auch Glocken an den Rädern anbringen und neue Bremsklötze.“ Papa und Tochter lächeln in der Erinnerung, so oft sind sie zusammengesessen und haben an den Rädern gedreht, der Senior war immer sehr bestrebt, dass Danja sich interessiert, ihre Passion so zu wecken, wie er sie hat. Dass sie stattdessen einfühlsame Psychologin wurde und ein liebevoller Mensch, das hilft an diesem schwarzen Tag. Bei Papas letztem Arbeitstag.