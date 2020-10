„Gold“ für 30 Jungflorianis

Krönender Abschluss der Ausbildung für 30 Jung-Feuerwehrmitglieder: Sie alle konnten nun in St. Margarethen das Jugendleistungsabzeichen in Gold ablegen. Wegen Corona müssen die Bewerbe jetzt in den einzelnen Bezirken durchgeführt werden. Ein Landesbewerb ist derzeit einfach nicht möglich.