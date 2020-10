Augen auf und gemeinsam durch

Der Großteil der Neuinfektionen wird aus dem privaten Bereich gemeldet. Wir erinnern uns noch an den Hochzeitscluster in Schrems. Die Polizei musste jetzt wieder ausrücken, um eine Feier, bei der der Sicherheitsabstand nicht eingehalten worden ist, aufzulösen - siehe Artikel rechts. Auch private Geburtstags- und Tauffeiern sorgen immer wieder für Cluster, weil es einigen Gästen schwer fällt , die Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten. Doch es liegt hier an uns allen!