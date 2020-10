Tormaschine Tadic: „Egal ob Gmünd oder Salzburg“

„Ist ganz gut gelaufen in letzter Zeit“, grinst der Familienvater, der weiß, dass Hartberg als Bundesligist bei einem Underdog wie Gmünd besonders im Fokus steht. Geht’s schief, ist man sofort die Lachnummer! „Es muss dir aber wurscht sein, ob du gegen Gmünd oder Salzburg spielst, du musst deine Leistung voll und ganz abrufen. In meinem Fall musst du deinem Team mit Toren helfen, am besten gleich mit mehreren“, so der Goalgetter, der in der zuletzt abgelaufenen Transferzeit neue „Partner“ an seine Seite gestellt bekam.