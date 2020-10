Tiroler sorgt mit Kürbiskernöl für Begeisterung

Vielleicht die letzten halbwegs warmen Tage heuer, Tausende Kürbisse warten auf dem Acker neben den Bahngleisen in Silz auf die Ernte. Aber was macht man mit so vielen Kürbissen? „Wir wollten auf unserem ,Wendls Hof’ neue Wege gehen“, sagt Christian Reich, „von Tabak bis Pfefferoni haben wir so ziemlich alles ausprobiert. Doch nichts davon schien uns für den Aufbau eines Unternehmens geeignet“.