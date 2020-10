Die Stadt Salzburg hat noch viel Platz zum Wachsen

Der Leitfaden zur Entwicklung der Stadt Salzburg wird auf neue Beine gestellt. Immerhin stammt der aktuelle aus dem Jahr 2007 und entspricht nicht mehr den gültigen Vorgaben. Ein neues räumliches Entwicklungskonzept muss her. Doch bevor es an die Planungen für die Zukunft geht, wird Bilanz gezogen. Die Ergebnisse des Evaluierungsberichts sollen in die Neuaufstellung einfließen.