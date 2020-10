„Mit dem Gürtelpool hätte ich keine Freude gehabt“

Sie würden als Bürgermeister also gegen so eine Koalition entscheiden?

Das kann man so nicht sehen. Man lebt im Vergleich, wenn ich mir so ansehe, womit wir mit den Grünen übereinstimmen und womit nicht. Wenn da im Wahlkampf Dinge wie der Gürtelpool gekommen sind, dann frage ich mich schon, ob man in der echten Welt lebt. Nämlich mit Blick auf alle Herausforderungen, vor denen die Entwicklung der Zukunft der Stadt abhängt.