Über 1000 Infizierte in Tirol, 166 aktive Cluster

31 Cluster mit über zehn Personen

Am Montagabend berichtete das Land, dass es in Tirol aktuell 166 aktive Cluster - also zwei oder mehrere positiv getestete Personen, die in direktem oder indirektem Zusammenhang stehen -, bei denen in den vergangenen 14 Tagen Neuinfektionen hinzugekommen sind, gibt. Der Großteil sei nach wie vor auf kleinere Cluster zurückzuführen, vor allem innerhalb von Familien. Insgesamt 31 Cluster stehen derzeit mit jeweils mehr als zehn Infektionen in Verbindung, hieß es.