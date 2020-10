Pkw-Lenker wich Hasen aus und krachte gegen Baum

Regennasse Fahrbahn

Eine 25-Jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck fuhr am gegen 8 Uhr mit ihrem Pkw auf der Dürnauerstraße in Vöcklabruck in Richtung Dürnau. Dabei verlor sie in einer Rechtskurve auf der regennassen Straße die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie stürzte rechts über eine Böschung, überschlug sich und stieß gegen einen Baum. Die Lenkerin konnte das Unfallwrack eigenständig verlassen. Sie wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Salzkammergut Klinikum eingeliefert.