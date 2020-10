Bierpartei: Erster Antrag wird Bierbrunnen

„Ich muss mir einmal durchlesen, was ich da machen muss“, so Pogo zur „Krone“. „Wenn es so weit kommen sollte, werde ich den Wählerauftrag natürlich annehmen“, versichert er. Noch ist nichts fix. Das endgültige Ergebnis der Wien-Wahl wird voraussichtlich am Dienstag veröffentlicht.