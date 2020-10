KAGes-Betriebsratswahl wird angefochten!

Fristen versäumt, Kuverts geöffnet

Gröbere Unregelmäßigkeiten scheint es auch bei der jüngsten Betriebsratswahl am Klinikum Graz gegeben zu haben, bei der Michael Tripolt (ÖAAB/FCG) mit 74 Prozent der Stimmen als Sieger durchs Ziel ging (wir berichteten). Auf der Spitalshomepage ist (noch) zu lesen, dass der Urnengang am 8. und 9. Juli „ohne Zwischenfälle erfolgreich durchgeführt“ wurde. Das sehen allerdings nicht alle so.