Ein letztes Freundschaft für Othmar Raus

Als ÖGB-Jugendreferent und Sekretär der Gewerkschaft für Privatangestellte startete der gebürtige Oberösterreicher Raus seine politische Karriere. 1974 wurde er zum Vizepräsidenten der Salzburger Arbeiterkammer gewählt, 1979 zog er in den Landtag ein und hatte ab 1982 als Klubvorsitzender auch die Führung der SPÖ-Fraktion inne. Insgesamt 23 Jahre lang regierte er als Landesrat und auch Landeshauptfrau-Stellvertreter im Bundesland mit und hatte sich in dieser Zeit einen Ruf als äußerst verlässlicher Partner erarbeitet. „Seine Weitsicht, sein Überblick und seine Ruhe“, schätzte auch Wanner an ihm.