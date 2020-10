Mehr Schulbusse gefordert

Mit dichtem Gedränge in Schulbussen haben Gemeinden in ganz Österreich zu kämpfen. Bereits bei der bundesweiten Verkehrsreferentenkonferenz hatte, wie berichtet, Landesrat Heinrich Dorner das Problem zur Sprache gebracht. Bildungslandesrätin Daniela Winkler sowie die Abgeordneten Doris Prohaska und Wolfgang Sodl drängen jetzt auf eine Lösung: „Covid-Maßnahmen im Unterricht muten fast schon grotesk an, wenn sich vorher und nachher die Schüler in übervolle Busse zwängen müssen.“