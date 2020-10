Heroin und Kokain bei Hausdurchsuchung gefunden

Die 41 Jahre alte Klagenfurterin steht im Verdacht via Subdealer insgesamt 840 Gramm Heroin an Abhängige - vorwiegend in Klagenfurt - verkauft zu haben. Die Drogendeals dürften von Juni bis September 2020 stattgefunden haben. Bereits im Juli wurde der Subdealer beim Straßenverkauf auf frischer tat ertappt. Weitere Ermittlungen führten zu der 41-Jährigen, bei der Polizeibeamte nun eine Hausdurchsuchung vornahmen. Dabei fanden sie: