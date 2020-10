„Winziges“ Haus kann riesige Chance werden

Entscheidung fiel nach Probewohnen am See

Die Lermooserin leitet in der Fernpassgemeinde die Zimmerei Poberschnigg in vierter Generation. „Der Betrieb war immer schon von Weihnachten bis Ostern geschlossen und ich suchte schon längst nach einer Möglichkeit der Auslastung“, sagt die Außerfernerin. Daher hat sie sich mit dem Thema intensiv beschäftigt. Nach einem „Probewohnen“ am Tegernsee stand dann fest: Wir fertigen einen Prototyp, aber im Tiroler Stil. „Bei der Reuttener Bezirksmesse 2018 war das erste Tiroler Tiny House der Renner“, schmunzelt die innovative Unternehmerin, „mittlerweile steht unser Erstlingswerk am Heiterwanger See.“