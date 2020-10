Ärztemangel nimmt nun dramatische Ausmaße an

So wird etwa in Weppersdorf ein Nachfolger für den in Pension gehenden Landarzt gesucht – weil sich beim ersten Mal kein Bewerber fand, musste die Stelle schon zum zweiten Mal ausgeschrieben werden. Kein Einzelfall. Insgesamt werden für das Burgenland derzeit zehn Mediziner – darunter zwei Urologen und ein Kinderarzt – dringend gesucht.