Ludwig wählt und glaubt nicht an „rote Absolute“

Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) glaubt nicht an eine „rote Absolute“ bei der Wien-Wahl. Er würde es sich wünschen, sie sei aber „nicht in Griffweite“, sagte der Landesparteivorsitzende am Sonntagvormittag, nachdem er in seinem Wahllokal in einer Floridsdorfer Schule seine Stimme abgegeben hatte. Er ist der einzige Spitzenkandidat, der seine Stimme direkt im Wahllokal abgab - seine Mitstreiter wählten schon vor Tagen per Briefwahl.