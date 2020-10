„Zustände auf der Onkologie sind katastrophal“

„Es muss sich was ändern“

„Die Zustände auf der Onkologie sind mehr als katastrophal. Nicht nur, dass die Abteilung viel zu klein ist, mangelt es an Personal. An Wochenenden etwa ist kein Arzt anwesend, müssen Ärzte von der Internen Station aushelfen“, erzählt er um Fassung ringend. Und auch die weiteren Schilderungen lassen einen nur traurig den Kopf schütteln. So muss sich die Begleitperson, die ihrem kranken Kind vorrangig Hoffnung und Liebe spenden soll, um Dinge, wie das Betten machen oder die Essensversorgung kümmern. Das Frühstück kann man in der Küche holen und am Abend werden kalte Speisen in Blechdosen im Kühlschrank hinterlegt. Und das, obwohl es eigentlich heißt, dass Elias möglichst „frisch gekochtes“ zu sich nehmen sollte, um die Bakterienaufnahme so gut es geht zu verhindern. „Das Personal tut wirklich sein Möglichstes, aber es muss sich was ändern. Für Elias, für alle kranken Kinder dort“, fleht der verzweifelte Papa.