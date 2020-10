Basketball-Skandal: Auch Fürstenfelder involviert?

Egal, ob beim ersten Auftritt von Bundesliga-Serienmeister Kapfenberg Samstag auf dem heimischen Parkett in der Walfersamhalle gegen Wels. Oder beim Zweitliga-Kracher am Wochenende in Mattersburg, wo Fürstenfelds Panthers gastieren. Der tiefe Wettsumpf, der sich Ermittlungen zufolge bereits seit drei Jahren (!) in Österreich breit macht, zieht derzeit alles in seinen Bann. „Ich liebe diesen Sport viel zu sehr, lasse mich nicht von ein paar Einzelnen, die alles kaputt machen, verarschen!“, poltert Fürstenfeld-Coach Pit Stahl.