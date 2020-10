Nach der Wien-Wahl droht ein Sesselrücken

Erwartet wird, dass Wiens Bürgermeister Michael Ludwig triumphiert und damit seine Position innerhalb der SPÖ weiter stärkt. Das ist gut für ihn, für die rote Bundeschefin Pamela „Pam“ Rendi-Wagner allerdings weniger. Denn Ludwig könnte dann seine Leute an die roten Schalthebel setzen wollen: So wird rund um den Rathausplatz kolportiert, dass der derzeitige Gesundheitsstadtrat Peter Hacker - scharfer Kritiker von BunKanzler Sebastian Kurz - über kurz oder lang die eher glücklos agierende Rendi-Wagner an der Parteispitze ablösen könnte. Nur einer wie er, also eine Person mit Ecken und Kanten, könne dem Kanzler gefährlich werden, so die These dahinter.