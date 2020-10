Nikotin ist die größte Gefahr von allen Drogen

Evaluierung tut not

„Weltweit gibt es unterschiedlichste politische Strategien, vom Drogen-Totalverbot in Indonesien bis zur völligen Liberalisierung in Uruguay“, sagt Christoph Lagemann vom Institut Suchtprävention: „Was ich mir seit vielen Jahren wünsche, ist, dass endlich einmal wissenschaftlich untersucht wird, welches Modell am besten funktioniert. Aber leider ist das in Österreich offenbar nicht möglich, weil die Diskussion über die Drogen bei uns ideologisch völlig überfrachtet ist.“