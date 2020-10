8800 Anfragen zu Pass für NS-Opfer-Nachkommen

Anzeigen vorwiegend in Israel, Großbritannien und Amerika

NS-Opfer-Nachkommen meldeten sich aktuell in erster Linie bei den österreichischen Botschaften und Generalkonsulaten in Israel, Großbritannien, den USA und anderen Ländern in Nord- und Südamerika. Interessenten gebe es aber weltweit, hieß es vonseiten des Außenministeriums in Wien.