Komparsen für brandneue Serie in Tirol gesucht!

Bewerbung per E-Mail

Wer keine Zeit hat, am Casting vor Ort mitzuwirken, soll nicht verzagen. Denn es besteht auch die Möglichkeit, sich per E-Mail zu bewerben. Fotomaterial mitsamt Kontaktdaten bitte an tirol@extras.co.at – Weitere Details gibt es auf der Facebook-Seite der Agentur mit dem Namen „Extras Tirol“ sowie telefonisch unter 01/8892991.