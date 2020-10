„Durch mehr Unis kommt mehr Geld an den Standort“

Derzeit beträgt das Drei-Jahres-Budget der Kepler Uni 497 Millionen € – „inklusive Med-Fakultät“, betont Lukas: „Allein die TU Graz hat ein Jahresbudget von 150 Millionen €.“ Deshalb „muss man das Projekt TU unbedingt unterstützen. Eine neue Fakultät bringt sicher nicht so viel.“ Das Linz Institute of Technology (LIT) war „der wesentliche Trigger“ für die TU-Idee. Wobei Letztere eine „Katapultchance für den Bildungsstandort, auch für die JKU, bietet“, so Lukas, für den klar ist, dass TU und JKU „eng verschränkt“ kooperieren müssen. Eine Standort-Empfehlung sieht er in der Aussage nicht.