Feste und Bälle: Corona setzt der Eventbranche zu

Heuer keine Kirtage

Die Goldenen Nächte in Adlwang, die diesen und nächsten Samstag geplant waren, sind der Pandemie zum Opfer gefallen, wie auch der für 10. Oktober angesetzte Kirtag von St. Willibald. Auch der Simoni-Kirtag von St. Georgen/A. (28. Oktober), der Gallus-Markt in Schörfling (18. und 19. Oktober) und der Schwertberger Kirtag (2. November) fallen aus. Der bereits abgesagte Leonhardi-Kirtag in Pesenbach (Feldkirchen/D., am 8. November) soll wiederbelebt werden, die Gemeinde hat noch ein Sicherheitskonzept eingebracht.