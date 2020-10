Corona: Staatssekretär Brunner zurück im Büro

Staatssekretär Magnus Brunner (ÖVP) kann am Mittwoch seine Quarantäne beenden und ins Infrastrukturministerium zurückkehren. Der positiv auf Covid-19 getestete Mitarbeiter, mit dem er Kontakt hatte, sei „nicht infektiös“, wie sich in weiteren Tests ergeben habe, teilte seine Sprecherin mit. Brunner werde nach Absprache mit den Gesundheitsbehörden daher vom Home-Office wieder an seinen Arbeitsplatz ins Ministerium zurückkehren.