Zahlen steigen: St. Pölten droht rote Corona-Ampel

Besorgniserregend hoch blieb die Zahl der neuen Corona-Fälle (170) auch am Dienstag in Niederösterreich. Vor allem St. Pölten wird zunehmend zum Hotspot. Nur im Bezirk Hermagor in Kärnten ist der Infektionswert pro 100.000 Einwohner aktuell höher. Auch die kommende Ampelschaltung könnte für die Hauptstädter zur Zitterpartie werden.