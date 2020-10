Corona-Cluster bei Eishockeyspielern in St. Pölten

In Niederösterreich wurden am Montag mindestens zwei neue Cluster bekannt. Von den binnen 24 Stunden registrierten Neuinfektionen dürften laut „Krone“-Informationen mindestens sechs auf ein Betreuungszentrum in Retz (Weinviertel) entfallen. Fünf Patienten und ein Mitarbeiter wurden bereits positiv auf das Coronavirus getestet.