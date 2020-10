Parteien- und Klubförderung kostete 8,89 Millionen

Die FPÖ konnte ihre 1,7 Millionen Euro Parteienförderung immerhin um fast 70.000 Euro an Mitgliedsbeiträgen aufbessern, dazu kamen 24.812,75 Euro von Abgeordneten und Funktionären. Die Zinserträge fielen mit 6,52 Euro schmal aus, dafür verbuchte man 179.626,48 Euro als „Erträge Landtagsklub“ - an den Klub verrechnete Leistungen wie Postversand oder Presseaussendungen, die mit einem alten Darlehen des Klubs an die Partei gegengerechnet werden, wie die Partei auf Nachfrage der APA erklärte. 446 Euro wurden an Spenden eingenommen. 617.000 Euro gaben die Freiheitlichen für Personal aus. Der blaue Fuhrpark kostete rund 25.000 Euro. Rechts- und Beratungskosten schlugen mit 237.112,05 Euro zu Buche, Kredite kosteten die Partei 36.213,33 Euro. Für die EU-Wahl gab die Kärntner FPÖ rund 34.000 Euro aus, für die Arbeiterkammerwahl 66.500 und für eine Personalvertretungswahl 25.000 Euro. An Reisekosten fielen 9.422,70 Euro an.